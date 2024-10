Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Wokeen treckt in de Pavillons in?

Andenken an Hamborg, Pommes un Postkoorten - sowat allens kriggt een ünner annern in de Pavillons op'n Raathuusmarkt. In't ne'e Johr kunnen dor womööglich ok en Café oder annere Ladens intrecken, denn de Stadt söcht ne'e Meders. Mehr as 130 Interesseerte hebbt sik beworven - dat hett NDR 90,3 to weten kregen. Bet Johrs-Enn schall kloormaakt warrn, wokeen den Toslag kriggt.

