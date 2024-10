Stand: 21.10.2024 09:30 Uhr Football vun'n Sünndag

Werder Bremen hett in de Football-Bunnsliga bi dat Noord-Duell de Nees vöörn hatt. Bi'n VfL Wolfsburg geev dat en 4:2 för Werder. Un denn hett ok noch Union Berlin bi Holstein Kiel mit 2:0 wunnen. In de Twete Liga hett de HSV mit een Mann weniger gegen den 1. FC Magdeburg mit 3:1 wunnen, in dat utverköffte Volksparkstadtion. Nu steiht de HSV in de Tabell op Platz dree.

