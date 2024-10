Stand: 19.10.2024 09:30 Uhr Klääranlagg warrt dürer

Grootprojekten in Hamborg, de düütlich dürer warrt – dat kümmt ümmer wedder vör. Nu bedröppt dat en Klär-Anlaag in’n Hamborger Haven, de utboot warrt: Statt 200 Millionen Euro schall dat nu 300 Millionen Euro kosten. Dat hett de Bund vun de Stüerbetahler op en Nafraag hin to weten kregen. De Ümweltbehöörd seggt dorto, dat dörch Corona un den Krieg in de Unkraine Material- un Lohnkosten böös na baven gahn weren.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch