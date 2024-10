Stand: 19.10.2024 09:30 Uhr Hamborg hett mehr afschaven

Hamborg hett in de eersten negen Maanden al mehr Minschen afschaven as en Johr vöraf in den sülven Tietruum. Fast 1.300 Minschen, de flüchtet weren, müssen wedder weg ut Hamborg. Bummelig 100 dorvun sünd torüch in ehre Heimat. Dorünner weren ok vele Lüüd ut Oosteuropa ahn Daak övern Kopp. Wat de Binnenbehöörd mellt, sind ok mehrere veruurdelte Straafdäters afschaven worrn – ok na Afghanistan.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch