Stand: 19.10.2024 09:30 Uhr Gespreken mit de Törkei

Besöök in Istanbul: Bunnskanzler Olaf Scholz dröppt sik vundaag mit den türk’schen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Se wüllt över den Krieg vun Russland gegen de Ukraine, de Laag in’n Negen Oosten un över Migratschoon schnacken. Berlin will vör allen Stütt vun Ankara hebben, üm lichter afschuven to können. De Törkei hööpt op de anner Siet, dat sik wat bi de Eurofighter-Kampfjets deit, de se köpen will.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch