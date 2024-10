Stand: 19.10.2024 09:30 Uhr Krawall in’t Stadion

Krawalle bi’n Football, de sorgt ümmer wedder för Arger. Dorüm hebbt sik Politik un Sportverbänn drapen. Wat dorbi rutsuert is: Kollektivstrafen as Geisterspelen, de schall dat nich mehr geven. Stadionverbotten schall in Tokunft en zentrale Kommission anornen. Fanverbänn, de bekrittelt, dat dat överhaupt Stadionverbotten geven schall: Se menen, de weren willköörlich. Hamborgs Binnensenater Andy Grote, de hett na dat Drapen düütlich maakt, dat jedeen Minsch in’t Stadion dat Recht op en Footballspeel ahn Gewalt hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 19.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch