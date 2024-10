Stand: 19.10.2024 09:30 Uhr Football

En Footballspeel ahn Krawall – dat geev dat güstern in’t Westfalenstadion: Man de FC St. Pauli hett gegen Borussia Dortmund mit 1 to 2 verloren. Eric Smith (Smied) haar graad för Sankt Pauli den Utgliek schafft, man kott dorna hett Dortmund dat Siegerdoor schoten. St. Pauli is in de Bunnsliga-Tabell nu op Positschoon 16 rutscht – den Relegatschoonsplatz. Dortmund is op den veerten Platz na baven kladdert.

