Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr Ne’e Fährverbinnen in’n Hamborger Haven

De HADAG schafft ne’e Fährlinjen in’n Hamborger Haven. NDR 90,3 is nu wies worrn, dat dat bald en direkte Verbinnen twüschen Lannungsbrüchen un Finkwarder geven schall. Un düsse ne’e Lien kriggt den Naam 66 un bruukt för de ganze Streck alltohoop blots fiefuntwintig Minuden. Op de anner Siet warrt aver de Lien vun Blanknees na Cranz hen instellt. Man in Blanknees kriegt se af tokamen Sommer en ne’e Verbinnen, de an’t Wekenenn denn na Finkwarder hengahn deit. Wokeen to all dat noch’n beten wat mehr weten müch, de finnt dorto ok Infos in uns NDR Hamborg App

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch