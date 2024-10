Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr Plaan gegen illegale Migratschoon

Migrantenlüüd, de ahn Verlööv inreisen doot, dorgegen wüllt de Länner vun’e EU duller gegenangahn. Dat is güstern nochmal bi dat EU-Drapen in Brüssel düütlich vördag kamen. De sövenuntwintig Staats- un Regerensböversten hebbt nu beslaten, dat de Gesetten, de opstunns gellen doot, so gau as mööglich överarbeidt warrn schüllt, üm so denn Minschen gauer afschuven to könen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch