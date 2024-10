Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr Laang Töven op Starvuurkunn

För Minschen, de dootbleven sünd, dor bruukt de Achterblevenen en Starvuurkunn. Un op düsse, dor mööt de Lüüd in Hamborg to’t Deel wekenlaang op töven. Dat is ut de Daten vun dat gröttste Gräffnisinstitut in Hamborg ruttolesen, de NDR 90,3 exklusiv vörliggen doot. Sünnerlich laang bruukt se dorna to uurdelen in den Bezirk Wandsbeek. Alltohoop duert dat in’n Snitt in Hamborg üm un bi negeneenhalf Daag, bet een de Starvuurkunn in’e Hannen hollen deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch