Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr Wedder Striet in’n Bezirk Noord

Dat Neeborebeet Diekmoor in Langenhoorn, wat se plaant hebbt, dat soorgt wedder för Striet in den Bezirk Noord. De Plaan is, dat dor op en Lüttgorrnflach sövenhunnert Wahnungen henkamen schüllt. Man de möögliche ne’e Koalitschoon in den Bezirk, de ut SPD, CDU, FDP un Volt bestahn deit, de bekrittelt nu den Plaan un will düssen deswegen noch nabetern. Jümehr Kritik is, dat se dor bi den Plaan nu to veel Gröönland bi afdichten doot un dat dat dor för de Flachen, wo egens Gewarf henkamen schall, gor keen Nafraag för geven deit.

