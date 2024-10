Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr Unfall in’e Hamborger Straat

In de Hamborger Straat geev dat en Unfall, wo wedder een bi dör de Straten bi jaagd is. Denn dor hett in’e verleden Nacht en Mercedeskutscher de Kuntrull över sien Auto verloren hatt un hett dor denn bi an’e Krüüzen Dehnheide en anner Auto bi rammt. So as de Polizei dat seggt, weer de Opprall aver so dull, dat sik de anner Wagen överslaan harr. Man wat sünnerlich komisch is: De Fahrer vun dat anner Auto weer utneiht, liekers he gor keen Schuld an den Unfall harr. Alltohoop sünd bi de ganze Saak twee Lüüd bi to Schaden kamen. Un de Hamborger Straat is ümmer noch dicht.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch