Stand: 18.10.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

De Dag vundaag warrt egens so as güstern: Sünd veel Wulken ünnerwegens, man liekers pliert hier und dor ok noch mal’n beten wat de Sünn dör. Un alltohoop kaamt wi vundaag woll dröög dör den Dag. Un wat de Temperaturen angahn deit, dor warrt dat vundaag teemlich warm. Opstunns sünd dat twölf Graad in Fuhlsbüddel. Man na negenteihn Graad kaamt wi vundaag noch hen. Un kort noch de Utsichten: Morgen kriegt wi mit Regen to doon. Un Sünndag warrt dat denn dagsöver ehrder dröög. Un beide Daag liegt de Temperaturen denn so bi üm un bi achtteihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch