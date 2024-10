Stand: 17.10.2024 09:30 Uhr Migratschoon Thema in Brüssel

De Staats- un Regerensböversten vun de sövenuntwintig EU-Länner kaamt vundaag to en Drapen in Brüssel tohoop. Un dor wüllt se denn doröver snacken, woans een de Migratschoon na Europa hen, de buten vun de Gesetten stattfinnen deit, wat indämmen kann. Denn so as de EU dat seggen deit, verlett vun de Lüüd, de nich hier blieven dröövt, an’t Enn blots so üm un bi jede föffte vun jüm ok wohrhaftig de Europää’sche Union.

