Stand: 17.10.2024 09:30 Uhr Liek an’e Ilmenau funnen

Bi de Söök na en Studentenkeerl, de verschütt gahn is, dor is an’n Avend an’e Ilmenau bi Lümborg en Liek funnen worrn. Vundaag wüllt se kloorkriegen, wat sik dat dorbi üm den negenteihn Johr olen Hamborger hanneln deit, de an’e TU Hamborg studeren deit un na den al siet dat verleden Wekenenn düchtig söcht worrn is. Denn he weer mitmal op en Party vun Eerstsemesterlüüd op en Campingplatz verswunnen.

