Stand: 17.10.2024 09:30 Uhr Wokeen gifft Deerten tokümstig Schuul

Woans dat in tokamen Tieden för utsette Deerten in Hamborg utsehen deit, dat blifft unkloor. Denn to dat Johrsenn löppt de Verdrag mit den Hamborger Deertenschuulvereen ut. Un bi en ne’e Utschrieven vun’e Stadt is nix bi rutsuert. Dat Ganze is ut en Anter vun’n Senaat op en Anfraag vun den CDU-Börgerschopsafornten Sandro Kappe ruttolesen. Somit gifft dat denn betto nüms, de af den Januarmaand utsette Katten un Hunnen oder wille Deerten, de to Schaden kamen sünd, opnehmen deit. De Deertenschuulvereen in’e Süderstraat hööpt, so as vörher ok al, dat se sik noch mit’e Stadt enigen doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch