Stand: 17.10.2024 09:30 Uhr Ümmer mehr Lüüd wahnt alleen

Ümmer mehr Lüüd in Hamborg leevt in Single-Huushollen. Op gröttst is de Andeel in de Bezirken Hamborg-Noord un Mitt. Dor liggt he bi üm un bi sösstig Perzent. Op lüttst is de Andeel in Bardörp, wo blots fiefunveertig Perzent vun’e Lüüd alleen wahnen doot. Dat wiest de Tahlen vun den ne’en Zensus. Düsse hebbt sik de Lüüd vun dat Datenteam vun’n NDR ankeken. Vör allen Dingen fallt bi de Tahlen op, dat ok jüngere Poren nich mehr so faken tohooptrecken doot, wiel dat de Hüern, de se in Hamborg betahlen mööt, to hooch sünd.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch