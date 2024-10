Stand: 17.10.2024 09:30 Uhr Verfolgensjagd op Finkwarder

Op Finkwarder hett sik verleden Avend en Autokutscher en wille Verfolgensjagd mit de Polizei levert. De Beamten wullen dat Auto egens op’e Köhlbrandbrüch anhollen. Doch mitmal geev de Fohrer Gas. Un op siene Flucht ramm he denn ok noch mehre Autos. As se em an’t Enn doch noch stoppen kunnen, dor neih he denn wieder to Foot ut. Mehre Polizeilüüd harrn noch na em söcht hatt. Dat Ganze weer aver för de Katt, liekers dorbi ok een Drohn un een Polizeihund bi den Insatz bi to Gang ween sünd.

