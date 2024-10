Stand: 16.10.2024 09:30 Uhr Maleschen wegen Bo vun Böverbillwarder

Böverbillwarder warrt nu to en Chefsaak: De Senaat will dörchsetten, dat de ne’e Stadtdeel boot warrt un treckt dat Plaanverfohren för’t Boen an sik. Betnu leeg dat in de Hand vun den Bezirk Bardörp. Vun de CDU gifft dat Gegenwind för dat Vörgahn vun’n Senaat. Se meent, mit 15.000 Minschen, de in den plaanten Stadtdeel wahnen schüllt, weer de to groot för Bardörp. De mehrsten Lüüd in de Bardörper Bezirksversammeln sünd gegen den Bo.

