Stand: 16.10.2024 09:30 Uhr Weniger Bürokratie för Hamborg

De Senaat will Bürokratie afboen. Dat is güstern beslaten worrn. De CDU süht dat man blots as Middel för’n Wahlkamp – in’n Martmaand steiht ja de Börgerschopswahl an. De Handwarkskamer finnt dat prinzipiell goot, man seggt, dat wörr nix hölpen, wenn dat all Nees lang ne’e Vörgaven gifft. Goot 300 Millionen Sieden Papeer hett de Hamborger Verwalten alleen verleden Johr utdruckt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch