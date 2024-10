Stand: 16.10.2024 09:30 Uhr Corona-Politik warrt bekrittelt

Wenn een Retour kieken deit, denn bekrittelt de Düütschen de Corona-Politik mehr un mehr. Folgens en Forsa-Ümfraag meent 40 Perzent, dat de Maatregels to de Tiet to dull weren, schrifft de Ne’e Ossenbrügger Zeitung. Mehr as jeedeeen drütten vun de Lüüd, de fraagt worrn sünd, is woll dorför, dat de Maatregels juristsch oparbeidt warrt – un dat de Politikers, de verantwoortlich weren, dorför instahn mööt.

