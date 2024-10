Stand: 15.10.2024 09:30 Uhr Kerstan höört op

Hamborgs Umweltsenater Jens Kerstan vun de Grönen will na de tokamen Börgerschopswahl in März rut ut de Politik. Na fiefuntwintig Johr in bövere Ämters un Parteisteden wull he nich mehr wedder för de Börgerschop kandederen, sä he. As Grund nööm Kerstan, he harr Maleschen mit sien Sundheit. In sien Amtstiet füll de Rückkoop vun de Energienetten un de Ümbo vun'n Haven as Drehkrüüz för Waterstoff. In'n Wahlkamp wull Kerstan man noch mitmaken.

