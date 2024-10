Stand: 15.10.2024 09:30 Uhr UN-Sekerheitsrat bekrittelt Attacken

De UN-Sekerheitsraat hett de Angrepen op Blauhelmsuldaten in'n Libanon bekrittelt. Dat Fredenmischonen vun de UN angrepen warrt, dröff nich ween, heet dat in en Statement vun de föffteihn Lidmaten. In'n Konflikt twüschen Israels Armee un de Hisbollah-Miliz sünd in de verleden Dagen jümmer wedder Suldaten vun de UN-Mischoon UNIFIL ünner Füer kamen. Tominnst veer Suldaten sünd dorbi to Schaden kamen. Bi de UN-Mischoon sünd ok Suldaten vun de Bunnswehr dorbi.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch