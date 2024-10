Stand: 15.10.2024 09:30 Uhr Strom warrt woll dürer

Vun't tokamen Johr af an warrt de Strom in Hamborg woll dürer. Dat hett de Bedriever "Energienetze Hamburg" mitdeelt. En normalen Huushoolt müss in'n Snitt bummelig negenundörtig Euro mehr betahlen. Dat leeg doran, dat de Minschen in de tokamen Johren mehr Strom bruken würrn, heet dat vun'n Bedriever. Un ut düssen Grund müss dat Ünnernehmen Geld för Investments utgeven.

