Stand: 14.10.2024 09:30 Uhr Minschen in Wahnungsnoot

De Minschen, de in Hamborg bang ween mööt, jemehr Wahnung to verleren, köönt sik an de Fachsteden för Wahnungsnootfäll wennen. Man de hebbt Maleschen, Wahnungen för düsse Lüüd to finnen. Mehr as 800 Wahnungen kunnen de Fachsteden düt Johr vermiddeln. 1.400 Minschen luert noch op en Ünnerdack. De Linke verlangt nu en Taskforce för Wahnungsnootfäll. De Soziaalbehöörd will de Fachsteden op lange Sicht nee planen.

