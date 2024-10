Stand: 14.10.2024 09:30 Uhr Na Drohnenangreep

Na en dullen Drohnenangreep op en Stüttpunkt vun de israeelsche Armee in de Nöögde vun de Stadt Binjamina droht de libaneesche Hisbollah-Miliz mit noch gröttere Angrepen. Man, wat dat heten hett, sall dat blots en lütten Vörsmack ween, op dat, mit wat Israel reken mutt, wenn dat Land nich mit sien Offensiev ophollen wöör. Bi den Angreep in’n Noorden vun Tel Aviv sünd veer Minschen to Dode kamen, mehr as 60 Lüüd sünd dorbi versehrt worrn. Israel höllt de Hisbollah vör, dat se Postens in de Nöögde vun de UN-Blauhelmtruppen in'n Süüdlibanon opboot un vun dor ut angriepen wüllt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch