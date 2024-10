Stand: 14.10.2024 09:30 Uhr Veel Armoot op de Welt

De 26 armsten Länner vun de Welt hebbt so veel Schullen as siet 2006 nich mehr. Dat hett de Weltbank künnig maakt. Dorto kümmt ok, dat de armsten Staten dormit to doon hebbt, dat se internatschonal düütlich weniger Hölpsgeller kriegen doot. Wat de Weltbank seggt, sünd de Toschüss so sied as siet twee Johrteihnten nich mehr. In de 26 Länner, de se ünnersöcht hebbt leevt üm un bi 40 Perzent vun all Minschen, de op de Welt leven doot.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch