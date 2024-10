Stand: 14.10.2024 09:30 Uhr Park- un Ride-Plätz

Jümmer mehr Autofohrers bruukt een vun de 34 Park- & Ride-Plätzen in Hamborg. In düt Johr sünd ölven Anlagen vull utlast - in Bardörp un Niendörp to't Bispeel. In't verleden Johr weern dat blots veer. De Plätz sünd an U- un S-Bahnhöff, neem Autofohrers ümstiegen köönt. De Verkehrsbehöörd freit sik, denn mehr Lüüd, de Park & Ride bruken doot, bedüüdt ok weniger Stau in de Binnenstadt.

