Stand: 14.10.2024 09:30 Uhr Ümgang mit Cannabis

Siet en halv Johr dröff een in Düütschland Cannabis bruken. De Hamborger CDU-Frakschoon wull dorüm weten, wo goot sik de Lüüd an de Regeln hollen doot. De Polizei hett bet nu 59 Mal Minschen faatkregen, de sik nich doran hollen hebbt. In de mehrsten Fäll hebbt se in de Nöögde vun en Kinnerspeelplatz oder en School Cannabis smöökt.

