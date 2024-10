Stand: 12.10.2024 09:30 Uhr Schrieven vun de Schoolbehöörd

Veel Oprohr na en Schrieven: En Institut harr Hamborger Lehrkräft anraadt, keen Minuut lang Swiegstill to’n Johrsdag vun dat Hamas-Massaker in Israel to maken. Nu hett de Hamborger Schoolbehöörd dor en Schrieven to verschickt. Se distanzeert sik vun de Raatslääg, de dat Lannsinstitut för Lehrerbillen to’n 7. Oktober geven harr. De Behöörd beedt Lehrkräft nu utdrücklich, in’n Ünnerricht över dat to snacken, wat passeert is.

