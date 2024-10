Stand: 12.10.2024 09:30 Uhr Mehrere Parteidaag finnt statt

Glieks twee Parteien kaamt an’t Wekenenn in Hamborg to Parteidaag tohoop. Eenmal Hamborgs Linke, de ehr Programm för de Börgerschöpswahl fastleggen will. Un denn ok de Hamborger SPD, de ehr List för de Wahl in fief Maand opstellen will. Op Platz een vun de List steiht Börgermeister Peter Tschentscher. Man ok annerswo gifft dat Parteidaag: In Augsborg maakt sik de CSU för de Bunnsdagswahl praat. To Gast is de gemeensame Kanzlerkandidaat Friedrich Merz, de en Reed holen warrt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 12.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch