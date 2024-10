Stand: 12.10.2024 09:30 Uhr Füer op Ööltanker is löscht

Dat Schipp is löscht. Op den Ööltanker Annika brennt siet vunmorgen keen Füer mehr – dat weer vun’t Havareekommando to hören. Dat Tankschipp liggt middewiel in den Rostocker Överseehaven. Güstern Vörmiddag weer dat noch in de Oostsee, woneem dat anfungen is to brennen. Denn hebbt Slepers den Tanker Annika an Land trocken, en 28 Kilometer langen Törn. Bi de Havaree sünd en Reeg Seelüüd licht an’t Lief to schaden kamen.

