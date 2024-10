Stand: 11.10.2024 09:30 Uhr Brems för Öllerntaxen

Mit dat Auto direktemang vör de Döör vun de School henfohrt warrn - dat is för masse Hamborger Kinner ganz normal. De Bezirk Noord will nu kieken, woans se de so nöömten "Öllerntaxen" utbremsen köönt. Dat hett de Bezirksversammeln güstern so afmaakt. Mööglich sünd dor woll so nöömte Haal- und Bringzonen, de en Stück vun de School wietaf sünd. Vörstellen köönt se sik ok Ecken, wo een gor nich anhollen dröff un Straten, de to'n Anfang un Enn vun de School kumplett för Autos dicht maakt warrt.

