Stand: 11.10.2024 09:30 Uhr Drogenfund in Nee Wulmsdörp

Dor sünd al wedder en Barg Drogen funnen worrn. Dorbi geiht dat woll üm mehre hunnert Kilogramm Kokain, de se in Nee Wulmsdörp an de Stadtgrenz vun Hamborg sekerstellt hebbt. Polizei und Toll hebbt dat Ruuschmiddel rund üm en Lagerhall affungen. Dat is eerst twee Weken her, dor hebbt se en Fund vun mehr as twee Tunnen Kokain präsenteert.

