Stand: 11.10.2024 09:30 Uhr Hurrikan Milton

De Storm harr dat in sik, dat sä de Gourverneur vun Florida över Hurrikan Milton. Minnst teihn Minschen sünd dorbi to Dode kamen. In Florida weern mehr as dree Millionen Minschen ahn Stroom. Man he hett nich so'n groten Schaden anricht, as de Behöörden dacht hebbt. Man Delen vun den US-Bunnsstaat staht jümmer noch ünner Water.

