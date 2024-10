Stand: 11.10.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Wat wüllt ji hebben? Wulken, Sünnschien oder poor lütte Flagen? Ach kumm, is Wekenenn,vundaag kriegt ji allens un dat bi bet to 12 Graad un frischen Wind ut West.

Morgen schafft de Temperaturen dat sogor op bet to 14 Graad, man dor mööt wi ok noch mehr mit den een oder anner Schuer reken. Liekers mööt wi an’n Sünnavend nich ganz op de Sünn verzichten. Ok de kiekt mal rut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 11.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch