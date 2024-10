Stand: 10.10.2024 09:30 Uhr Bo in Hamborg

Boon in Hamborg schall lichter warrn. Güstern hefft sik dorüm Facklüüd in't Raathuus drapen – un rutkamen is, dat Hamborgs Bovörschriften an de vun anner Bunnsländer angleken warrt. Dorto schullen ole Hüüs mit weniger Opwand ümboot warrn – un ne'e Hüüs nich nootwennigerwies veel Steden to'n Parken hebben. Nich lööst is, dat de Ämters graad noch Johren för de Verfahrens bruukt, in de dat üm't Tostimmen vun Bosteden geiht.

