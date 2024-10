Stand: 10.10.2024 09:30 Uhr Boplaan för Diekmoor

Nu steiht fast, wo dat Neborebeet Diekmoor utsehn schall. De Idee, de sik dörsett hett, süht twölf Wohnhüüs vör: mit bet to acht Stockwarken un Hüüs för Ladens un Dokters. Ok en See mit veel Gröön ümrüm steiht mit in'n Plaan. Kritik gifft dat man ok – vun de Grupp "Rettet das Diekmoor". Mit de ne'n Hüüs wüür en groot Grönrebeet toboot warrn.

