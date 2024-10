Stand: 10.10.2024 09:30 Uhr Schuul vun't Bunnsverfatensgericht

Woans kunn dat Bunnsverfatensgericht vör extremistisch Parteien schuult warrn? Dorto hefft de Union un de Ampel-Koalitschon en Gesettvörslag maakt – un de Bunnsdag schall em vundaag beraten. In't Grundgesett schull fastschreven warrn, dat Richters nich mehr as twölf Johr in't Amt blieven schüllt – un dat dat Gericht in twee Senaten opdeelt is. Mit dat Gesett schall sekerstellt warrn, dat extrem linke or rechte Parteien keen Chance op en Ümbo vun't Gericht hefft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch