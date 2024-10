Stand: 10.10.2024 09:30 Uhr Guide Michelin för Hotels

Den Guide Michelin kennt man al för Restaurants – nu gifft dat de Uttekens vun de Service-Testers ok för Hotels. In Hamborg sünd se ok al ween un hefft gliek fief Hotels as bannig goot nöömt. De ne'e Uttekens heet Michelin Key – also Slötel – un de Bestnoot sünd drei Slötels. In Hamborg hefft de to'n Bispeel dat Hotel Veer Johrstieten an'n Jungfernstieg un dat Fontenay an de Butenalster kregen.

