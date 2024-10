Stand: 10.10.2024 09:30 Uhr Week vun de seelsch Sundheit

Vundaag geiht düütschlandwiet de Week vun de seelsch Sundheit los. Ünnernehmens un Mitarbeiters schüllt wat liehrn: över psychisch Last un wo man ok mit Stress gesund blifft. In Hamborg is de Tahl vun de Minschen mit Depreschonen op bald tweehunnertdörtigdusend stegen – so veel sünd dat noch nie nich ween. Dat wiest de ne'e Gesundheitsatlas Depreschoon vun de Krankenkass AOK.

