Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Maleschen bi de Schoolbehöörd

Keen Minuut lang Swiegstill to’n Johrsdag vun dat Hamas-Massaker – dor hett dat Lannsinstitut för Lehrerbillen to anraadt. All Hamborger Scholen hebbt dat Schrieven kregen. Nu gifft dat dor ornlich Gegenwind för. Hamborgs CDU-Böverste Dennis Thering snackt vun en Schandaal un fraagt: „Wo, wenn nich in de School mutt Ruum geven warrn, üm mit Truer kloortokamen?“ SPD Schoolsenatersch Ksenija Bekeris will den Vörfall nu oparbeiden.

