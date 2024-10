Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Mehr Geld för düütsche Havens

De düütschen Havens bruukt 400 Millionen Euro per Johr – seggt de Bunnslänner. De Bund betahlt man nichmal en Teihntel. Nu gifft dat Wind vun vörn ut Sleswig-Holsteen: Op de Konferenz vun de Verkehrsministers in Duisborg verlangt dat Land mehr Geld vun’n Bund. Ok in Hamborg geiht dat vundaag wedder üm de Havens: An den tweten Dag vun de Welthavenkonferenz snackt Fachlüüd doröver, woans Havens mehr ne’e Drievstoffen anbeden köönt.

