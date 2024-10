Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Ne’e Wahnungen för Dacklosen

In Hamborg gifft dat bummelig 2.000 Lüüd ahn Dack över’n Kopp – för en poor vun jüm warrt nu ne’e Wahnungen boot. De Grundsteen dorför is in’t Münzviddel in de Neegde vun’n Hööftbahnhoff leggt worrn. Plaant sünd 31 Wahnungen, man ok en Dokterpraxis för Lüüd, de nich krankenversekert sünd. In annerthalf Johr schüllt de Minschen denn in dat Huus intrecken könen. Kösten schall dat Projekt woll goot 14 Millionen Euro, een Million fehlt noch. Dor sammelt de Diakonie wieder Spennen för.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch