Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Ut för Initschatiev gegen dat Gendern

Börger-schen, Stüerbetahler-schen – düsse Genderspraak in de Verwalten wull en Hamborger Initschatiev afwennen. Dor is man nix vun worrn. För dat Volksbegehren „Schluss mit Gendersprache in Verwaltung und Bildung“ hebbt se nich noog Ünnerschriften tohoopkregen: Nödig ween weren knapp 66.000 Ünnerschriften – fehlt hebbt goot 12.000. De Lüüd, de dor achter steken doot, harrn al Enn vun’n Augustmaand dormit rekent, dat se nich noog Stimmen kriegt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 09.10.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch