Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Joe Biden seggt Düütschlandreis af

Egens weer ja plaant, dat US-Präsident Joe Biden na Düütschland kümmt, man dat hett he nu afseggt. Dorachter stickt de Hurrikan „Milton“, de opstünns op den US-Bunnsstaat Florida toneiht. Biden see, dat kunn een vun de leegsten Stöörm vun de verleden 100 Johr warrn. Dor müss he nu in’t Land ween. Kanzler Olaf Scholz kunn dat verstahn. Wannehr Biden dorför na Berlin kamen warrt, dat steiht noch nich fast.

