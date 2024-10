Stand: 09.10.2024 09:30 Uhr Tennis-Turneer in Shanghai

Tennisprofi Alexander Zverev hett dat bi’t Masters-Turneer in Shanghai na’t Achtelfinaal schafft. Bi de Partie harr sik de Hamborger nich jümmers ünner Kuntrull. Twüschendörch harr he sik mit den Scheedsrichter in de Klatten un smeet sien Släger. Bi den achten Matchball harr Zverev gegen den Nedderlänner Tallon Griekspoor mit 2:1 de Nees vörn.

