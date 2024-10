Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Konferenzen in Hamborg

To twee Kongresse versammelt sik in Hamborg disse Daag Hunnerte Minschen. Eenmal fangt hüüt in't CCH de Welt-Havenkonferenz an. Dor geiht dat üm de Fraag, wat Havens för sekere Leverkeden un gegen Cyber-Attacken doon köönt. Överto warrt ok doröver snackt, woans de Schippsverkehr dat Klima weniger belasten kann - un över dit Thema geiht dat ok bi dat twete Drepen, denn in de Hannelskamer löppt de so nöömte "Nachhaltigkeits-Konferenz" wieter. Dor schüllt vundaag Verdrääg ünnerschreven warrn, to'n Bispeel to den Floogverkehr.

