Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Ne'en Generaalsekretär bi de SPD

Kevin Kühnert geiht, Matthias Miersch kummt - de SPD hett en ne'en Generaalsekretär funnen. Matthias Miersch is 55 Johr oolt, stammt ut Hannover, is Jurist un gellt as Vertreder vun den linken Parteiflögel. Kevin Kühnert, de harr güstern sien Posten as SPD-Generaalsekretär afgeven - ut gesundheitliche Grünnen.

