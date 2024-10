Stand: 08.10.2024 09:30 Uhr Gedenken an Hamas-Överfall

"Wir sind noch immer erschüttert" - dat hett güstern Bunnskanzler Olaf Scholz vör de Synagoog Hohe Weide seggt. Dor hebbt Besökers an den Överfall vun de Terror-Organisatschoon Hamas op Israel erinnert - so as in vele Ecken vun de Welt. Scholz hett in Hamborg ok an de Geiseln erinnert, de jümmer noch in'n Gazastriepen fasthollen warrt.

